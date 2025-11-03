Пермская «Искра» требует с немецкого банка 132 тысячи евро через суд

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск научно-производственного объединения «Искра» к немецкому банку Deutsche Bank AG о взыскании 132,5 тысячи евро. Иск подан в сентябре 2025 года и связан с невыполнением обязательств по банковской гарантии в рамках договора поставки французского оборудования.

«НПО „Искра“ в сентябре обратилось в суд с иском к „Deutsche Bank AG“ о взыскании 132,5 тысяч евро в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на день платежа. Иск о взыскании долга был подан по банковской гарантии в рамках договора поставки французского оборудования», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Отмечается, что пермское предприятие перечислило аванс за оборудование, однако поставка не состоялась из-за введенных санкций. При этом предоплата не была возвращена поставщиком.