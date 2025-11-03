Американский самолет-шпион заметили неподалеку от России
Американский самолет заметили над Черным морем
Фото: miliman/pickupimage.com
Разведывательный самолет американских ВВС был замечен недалеко от РФ над Черным морем. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи», — сообщает канал.
Ранее над Черным морем западнее Крыма были замечены американский и британский разведсамолеты Boeing P-8A Poseidon и Boeing RC-135W Rivet Joint. Воздушные суда вылетели с баз НАТО.
