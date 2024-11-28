В Госдуме предложили новый порядок общения разведенных родителей с детьми

Суд будет устанавливать график общения детей с родителями еще при разводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Суды хотят обязать еще при разводе устанавливать порядок общения родителей с детьми
Суды хотят обязать еще при разводе устанавливать порядок общения родителей с детьми Фото:

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому суд будет обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте законодательного органа.

«Внесение в Семейный кодекс указанного дополнения обяжет суд по требованию супругов или одного из них решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода», — говорится в тексте документа. По мнению автора проекта, данная мера поможет избежать ситуаций, когда родитель, с которым остались несовершеннолетние дети, будет мешать им видеться со вторым родителем или ближайшими родственниками.

В пояснительной записке к документу говорится, что за последние четыре года количество разводов возросло. В 2022 году было зафиксировано 682 850 разводов, из них почти 450 тысяч дел касались семей с несовершеннолетними детьми. В 2023 году таких дел поступило в суд уже 469 822.

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому суд будет обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте законодательного органа. «Внесение в Семейный кодекс указанного дополнения обяжет суд по требованию супругов или одного из них решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода», — говорится в тексте документа. По мнению автора проекта, данная мера поможет избежать ситуаций, когда родитель, с которым остались несовершеннолетние дети, будет мешать им видеться со вторым родителем или ближайшими родственниками. В пояснительной записке к документу говорится, что за последние четыре года количество разводов возросло. В 2022 году было зафиксировано 682 850 разводов, из них почти 450 тысяч дел касались семей с несовершеннолетними детьми. В 2023 году таких дел поступило в суд уже 469 822.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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