В Госдуму внесен законопроект, согласно которому суд будет обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте законодательного органа.
«Внесение в Семейный кодекс указанного дополнения обяжет суд по требованию супругов или одного из них решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода», — говорится в тексте документа. По мнению автора проекта, данная мера поможет избежать ситуаций, когда родитель, с которым остались несовершеннолетние дети, будет мешать им видеться со вторым родителем или ближайшими родственниками.
В пояснительной записке к документу говорится, что за последние четыре года количество разводов возросло. В 2022 году было зафиксировано 682 850 разводов, из них почти 450 тысяч дел касались семей с несовершеннолетними детьми. В 2023 году таких дел поступило в суд уже 469 822.
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