Обсуждение вопроса об использовании активов России Евросоюз перенес на декабрь

Поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины отказались три страны Евросоюза — Италия, Франция и Бельгия. Страны опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии России законными, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Украине «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут. Некоторые страны уже отказались оказать поддержку, что застопорило процесс принятия решения. Их власти также опасаются финансовых обязательств или вовсе считают, что использование замороженных российских активов для такой цели может привести к новым конфликтам. О том, какие страны не хотят использовать активы РФ для финансирования ВСУ — в материале URA.RU.

Италия

Страна настаивает на осторожном подходе к вопросу использования замороженных российских активов. «По поводу замороженных российских активов мы считаем, и в этом мы не одиноки, что необходимо уважать международное право, верховенство закона, защищать финансовую стабильность и обеспечивать выполнимость каждого шага, который может быть предпринят», — сказала премьер-министр Джорджа Мелони. Выступая в парламенте в преддверии саммита ЕС, она подчеркнула, что поддержка Киеву останется неизменной, однако это не предусматривает направление войск на Украину. «Каждая страна в составе „коалиции желающих“ сделает вклад по собственному усмотрению. Италия уже дала ясно понять, что не будет направлять свои войска», — сказала она. Также Мелони подчеркнула важность равного распределения сил для обеспечения безопасности границ НАТО как на восточных, так и на южных рубежах.

Франция

Президент Эммануэль Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. Он напомнил о сохранении международного права. «Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер]», — цитировала его газета The Guardian.









По словам посла Франции Москве Николя де Ривьера, Франция настаивает на соблюдении международного законодательства и не поддерживает никаких затей в Брюсселе по возможной конфискации российских активов. «Единственное, что было сделано за последние годы, — использование процентов — тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине, — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — Но еще раз подчеркну, позиция Франции предельно ясна. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон», — сказал он в интервью «Ведомостям». Также дипломат напомнил, что по этому вопросу президент Макрон высказывал свою конкретную позицию о соблюдении международного права.

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов может стать «прелюдией к войне». «У Брюсселя есть новое чудо-оружие: захватить и использовать российские валютные резервы в Европе. Это [вызовет] российско-европейский конфликт, это может даже стать прелюдией к войне», — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной террористической организацией в РФ). Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить эскалацию конфликта — прямые переговоры России и Европы. По его словам, именно к этому венгерская сторона призывала на встрече с европейскими лидерами.

Орбан неоднократно высказывался против жестких мер Евросоюза в отношении России и подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Его заявления часто становились предметом критики со стороны других европейских лидеров, особенно на фоне давления по вопросам, связанным с Украиной, и обсуждения новых санкций на саммитах ЕС.

Бельгия

Решение об использовании российских активов ЕС отложил до декабрьского саммита, а большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 миллиардов евро. Обсуждение этого вопроса застопорилось, в частности, из-за позиции Бельгии, выразившей несогласие с предложенной схемой. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех стран-членов ЕС.

Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что страна сделает все возможное для блокировки решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов, если Еврокомиссия не предоставит разумное предложение с учетом требований Брюсселя. Он считает, что двигаться вперед в решении этого вопроса можно только в том случае, если комиссия учтет следующие требования: прозрачность легальной базы, разделение рисков, участие всех стран с российскими активами в этом предложении. Выступая перед началом саммита в октябре, де Вевер заявил, что ЕС следует быть готовым к судебным искам со стороны западных компаний. По его словам, такие иски могут возникнуть в случае потери этими компаниями своих активов в РФ в ответ на возможные действия Евросоюза.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфискация замороженных в Европе активов, принадлежащих России, повлечет за собой не хаос, а ответные меры. «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — сказала она в ответ на заявление французского лидера Макрона о том, несоблюдение международных законов приводит к «полному хаосу».

В МИД России также заявляли, что манипуляции с замороженными российскими активами без согласия РФ станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права и повлекут зеркальный ответ. В министерстве полагают, что действия, которые подразумевают изменения в правовом статусе российских активов и самовольное распоряжение ими, считаются воровством. Как отметили представители ведомства, Россия обладает достаточными возможностями для встречного политического и экономического реагирования.

Председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ. «Почему бы им не отнять российское имущество, если они всю историю своего существования грабили свои колонии, тех, что был слабее их, ограбят, и Россию — если сочтут, что не понесут за это наказания. Вопрос в том, что Россия готовит как ответ. Только от силы ответа зависит, отнимут ли российское имущество. Если посчитают, что потеряют больше, чем получат, то не сделают этого», — цитирует РИА Новости Вулина, который ранее был замглавы сербского правительства.