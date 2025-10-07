«Была нехватка воды»: что известно о пожаре в мебельном цеху в Екатеринбурге

Поздним вечером 7 октября в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад, 18/7 вспыхнул пожар в мебельном цеху. Огонь быстро охватил кровлю здания. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Обо всем, что известно о возгорании — в материале URA.RU.
Где случился пожар
Изначально поступила информация, что пожар произошел на складе Уральского турбинного завода. Однако в пресс-службе компании это опровергли. Горело соседнее помещение, которое является мебельным цехом.
Каковы масштабы пожара
Общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Полыхает кровля. Всего на тушение приехали 76 пожарных и 26 единиц техники. Среди населения никто не пострадал.
Были ли сложности при тушении пожара
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, при тушении пожара возникли трудности из-за нехватки воды. Также ситуация осложнялась тем, что внутри помещения легковоспламеняющиеся вещи. Спасатели занимаются проливкой территории, чтобы не допустить распространения огня.
Какие предприятия есть рядом с очагом возгорания
Соседнее помещение принадлежит Уральскому турбинному заводу. Производство продолжает работу в стандартном режиме. Также на территории промзоны находятся и другие компании. Среди них: обработка металла, химчистка, склады, несколько офисов и производство кованых изделий.
Пожар вспыхнул вечером 7 октября на территории, которая принадлежит Уральскому турбинному заводу на Фронтовых бригад. При этом само предприятие не пострадало — горит склад, по предварительным данным, мебельной фабрики. Всего на этой территории находятся порядка 400 арендаторов. URA.RU в режиме онлайн следит за ЧП.
