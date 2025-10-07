В Екатеринбурге десятки спасателей тушат огромный пожар возле завода

Площадь пожара в промзоне Екатеринбурга составляет 900 квадратных метров
На месте пожара работают 30 пожарных
На месте пожара работают 30 пожарных

Площадь пожара мебельного цеха, расположенного рядом с УТЗ на Эльмаше в Екатеринбурге составляет 900 квадратных метров. В результате возгорания пострадавших нет. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Площадь возгорания составляет 900 кв. м. К тушению привлечены 12 единиц техники и 30 спасателей. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в пресс-службе.

Пожар вспыхнул вечером 7 октября на территории, которая принадлежит Уральскому турбинному заводу на Фронтовых бригад. При этом само предприятие не пострадало — горит склад, по предварительным данным, мебельной фабрики. Всего на этой территории находятся порядка 400 арендаторов. URA.RU в режиме онлайн следит за ЧП.

Обновлено в 23:19. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, к тушению пожара были подключены 76 пожарных и 26 единиц техники. В настоящий момент осуществляется проливка помещения, где было возгорание.

