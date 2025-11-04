Топ самых высокооплачиваемых вакансий на заводах в Пермском крае

Самую высокую зарплату на заводах предлагают директору по производству — от 400 тысяч рублей. Работодатель рассматривает кандидатов из Перми. Вакансия предполагает релокацию в Амурск Хабаровского края. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы hh.ru.

«На втором месте по уровню дохода — главный инженер по строительству с зарплатой от 300 тысяч рублей. Третью позицию занимает аналитик 1C по регламентированному учету с доходом до 313 тысяч рублей», — рассказали в hh.ru.

В топ-10 высокооплачиваемых заводских вакансий Перми также вошли наладчик упаковочного оборудования Tetra Pak (до 300 тысяч рублей), программист-консультант 1С (от 200 тысяч), ведущий инженер АСУ ТП (от 200 тысяч) и менеджер по продажам металлоконструкций (от 200 тысяч). Руководителю отдела продаж АСУТП предлагают от 180 до 250 тысяч рублей, инженеру-конструктору металлоконструкций — от 131,2 до 295,2 тысячи. Замыкает рейтинг ведущий инженер отдела продаж с окладом от 120 до 300 тысяч рублей.