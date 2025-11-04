Логотип РИА URA.RU
В зоне СВО погиб водитель из Пермского края Максим Мордвинов

04 ноября 2025 в 12:15
Боец работал водителем в добрянской компании

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир орудия артиллерийского гаубичного взвода. Максим Мордвинов из Прикамья. По данным окружной мэрии, в последние годы военнослужащий жил в Добрянке, работал водителем в ООО «Аид».

«Максим Мордвинов погиб 11 октября 2025 года в ДНР возле населенного пункта Красное. Дома у него осталась мама, жена, дети», — выяснили журналисты добрянского издания «Зори Плюс».

Боец родом из Кунгурского района. В Перми он освоил профессию повара. В армии был командиром стрелкового отделения. В июне 2023 года по контракту отправился на фронт. 

Прощание с военнослужащим проведут 7 ноября. Церемония начнется в 10:00 в здании добрянского ДКиС имени Ладугина.

