В зоне СВО погиб водитель из Пермского края Максим Мордвинов

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир орудия артиллерийского гаубичного взвода. Максим Мордвинов из Прикамья. По данным окружной мэрии, в последние годы военнослужащий жил в Добрянке, работал водителем в ООО «Аид».

«Максим Мордвинов погиб 11 октября 2025 года в ДНР возле населенного пункта Красное. Дома у него осталась мама, жена, дети», — выяснили журналисты добрянского издания «Зори Плюс».

Боец родом из Кунгурского района. В Перми он освоил профессию повара. В армии был командиром стрелкового отделения. В июне 2023 года по контракту отправился на фронт.

