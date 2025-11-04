После наступления холодов в Пермском крае выросло число пожаров
В ноябре число вызовов пожарных увеличилось
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Прикамье после наступления холодов значительно возросло число пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В связи с понижением температур в ночное время <...> и сохранением отрицательных значений до -15 градусов по Пермскому краю <...>, увеличилось количество техногенных пожаров. 2 ноября произошло 11 пожаров, 3 ноября — 17 (рост на 65%)», — рассказали спасатели.
Основными причинами возгораний стало несоблюдение обязательных требований при использовании печного отопления и электрических устройств. В МЧС обратились к пермякам с призывом строго придерживаться норм противопожарной безопасности.
