После наступления холодов в Пермском крае выросло число пожаров

04 ноября 2025 в 13:39
В ноябре число вызовов пожарных увеличилось

В Прикамье после наступления холодов значительно возросло число пожаров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В связи с понижением температур в ночное время <...> и сохранением отрицательных значений до -15 градусов по Пермскому краю <...>, увеличилось количество техногенных пожаров. 2 ноября произошло 11 пожаров, 3 ноября — 17 (рост на 65%)», — рассказали спасатели.

Основными причинами возгораний стало несоблюдение обязательных требований при использовании печного отопления и электрических устройств. В МЧС обратились к пермякам с призывом строго придерживаться норм противопожарной безопасности.

