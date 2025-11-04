Поволжская навигационная компания банкротит фирму пермского пароходчика
Дело о банкротстве рассматривается в Арбитражном суде Пермского края
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В отношении ООО «АН „Лазурит“», которое принадлежит пермскому пароходчику Михаилу Антонову, ввели процедуру внешнего управления. В картотеке Арбитражного суда Пермского края указано, что заявление о банкротстве подано ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания).
«Банкротство обосновали решением суда о взыскании с „Лазурита“ более 73,7 млн рублей на основании сделки от 2015 года. По условию соглашения, компания Антонова выкупила помещение в Казани площадью 257,5 квадратных метра за 31,4 млн рублей. Но оплаты по договору не последовало, а площади были отчуждены ответчиком. Он вернуть их продавцу не может. В июне в отношении ООО ввели процедуру наблюдения», — выяснило издание «Коммерсант-Прикамье».
По мнению Антонова, заявление о банкротстве необоснованно. Таким образом происходит «устранение конкурента с рынка речных перевозок», считает пароходчик. Суд с такой позицией не согласился.
Агентство недвижимости «Лазурит» зарегистрировали в 2005 году. В открытых источниках указано, что компания специализируется на подготовке к продаже недвижимого жилого имущества. Собственником и директором ООО выступает Михаил Антонов, который в Перми известен как собственник ряда предприятий, занимающихся речными транспортными перевозками.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!