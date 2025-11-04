Поволжская навигационная компания банкротит фирму пермского пароходчика

Дело о банкротстве рассматривается в Арбитражном суде Пермского края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В отношении ООО «АН „Лазурит“», которое принадлежит пермскому пароходчику Михаилу Антонову, ввели процедуру внешнего управления. В картотеке Арбитражного суда Пермского края указано, что заявление о банкротстве подано ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания).

«Банкротство обосновали решением суда о взыскании с „Лазурита“ более 73,7 млн рублей на основании сделки от 2015 года. По условию соглашения, компания Антонова выкупила помещение в Казани площадью 257,5 квадратных метра за 31,4 млн рублей. Но оплаты по договору не последовало, а площади были отчуждены ответчиком. Он вернуть их продавцу не может. В июне в отношении ООО ввели процедуру наблюдения», — выяснило издание «Коммерсант-Прикамье».

По мнению Антонова, заявление о банкротстве необоснованно. Таким образом происходит «устранение конкурента с рынка речных перевозок», считает пароходчик. Суд с такой позицией не согласился.

