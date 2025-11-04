Экс-губернатор, миллиардер и Олимпийский чемпион: знаменитые пермяки, родившиеся в ноябре

Олег Чиркунов оставил заметный след в истории развития Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае родились многие известные, в том числе, исторические личности. О некоторых из них мы уже подробно рассказывали. В этот раз URA.RU решило вспомнить пермяков, в разные годы прославлявших край, которые родились в ноябре. Подробнее о них — в нашем материале.

Политики

Эдуард Соснин занимался бизнесом, но выбрал совсем другой путь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэр Перми Эдуард Соснин появился на свет 27 ноября 1982 года. Уроженец Лысьвы окончил школу с серебряной медалью. Высшее образование градоначальник получил в пермском филиал Высшей школы экономики. В 2005 году, он попал в число 20 студентов «вышки», которые бесплатно отправились учиться в магистратуру московской ВШЭ. После вуза Соснин занялся бизнесом. В родной Лысьве он наладил выпуск плечиков для одежды. В 2020 году Соснину в краевом правительстве доверили возглавлять министерство экономического развития, а в 2023 году он стал главой Перми.

Пермяк Андрей Климов — в недавнем прошлом сенатор Совета Федерации от Пермского края. Родился политик 9 ноября 1954 года в Молотове (сейчас — Пермь). Вся карьера пермяка неразрывно связана с политикой: он являлся депутатом Совета народных депутатов Пермской области, затем депутатом регионального заксобрания. До перехода в СФ в 2012 году Климов представлял родной для него регион в Госдуме — он являлся депутатом четырех созывов.

Экс-губернатор Олег Чиркунов не является коренным пермяком — родился он в городе Кировск Мурманской области. За его плечами — два высших образования, служба в КГБ и работа в торговом представительстве в Швейцарии. В Прикамье имя Чиркунова неизменно ассоциируется с торговой сетью «Семья», которая позже была продана федеральной сети «Лента». В разные годы он являлся депутатом законодательного собрания Пермской области, был сенатором СФ от своего региона. Пермским краем Чиркунов руководил с 2004 по 2012 годы. 15 ноября экс-главе Прикамья исполнится 67 лет.

Бизнесмены

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, один из самых заметных бизнесменов в Пермском крае. Он родился в небольшом городе Петропавловск, что в Казахстане, 1 ноября 1955 года. Его бизнес начинался с маленького одноименного предприятия. Сейчас в холдинг пермского миллиардера входят строительные фирмы, автосалоны и агропредприятия. Репин несколько раз пытался прийти в политику, но каждый раз его попытки заканчивались неудачей.

Спортсмены

Пермская фигуристка Татьяна Тотьмянина отметит день рождения 2 ноября. Многократная чемпионка Европы и мира встала на коньки в четыре года. В паре с фигуристом Марининым пермячка завоевала золото зимних Олимпиады-2006 в Турине (Италия). В том же году Тотьмянина завершила спортивную карьеру, а спустя некоторое время стала выступать в ледовых шоу.