Экс-губернатор, миллиардер и Олимпийский чемпион: знаменитые пермяки, родившиеся в ноябре
Олег Чиркунов оставил заметный след в истории развития Пермского края
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В Пермском крае родились многие известные, в том числе, исторические личности. О некоторых из них мы уже подробно рассказывали. В этот раз URA.RU решило вспомнить пермяков, в разные годы прославлявших край, которые родились в ноябре. Подробнее о них — в нашем материале.
Политики
Эдуард Соснин занимался бизнесом, но выбрал совсем другой путь
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мэр Перми Эдуард Соснин появился на свет 27 ноября 1982 года. Уроженец Лысьвы окончил школу с серебряной медалью. Высшее образование градоначальник получил в пермском филиал Высшей школы экономики. В 2005 году, он попал в число 20 студентов «вышки», которые бесплатно отправились учиться в магистратуру московской ВШЭ. После вуза Соснин занялся бизнесом. В родной Лысьве он наладил выпуск плечиков для одежды. В 2020 году Соснину в краевом правительстве доверили возглавлять министерство экономического развития, а в 2023 году он стал главой Перми.
Пермяк Андрей Климов — в недавнем прошлом сенатор Совета Федерации от Пермского края. Родился политик 9 ноября 1954 года в Молотове (сейчас — Пермь). Вся карьера пермяка неразрывно связана с политикой: он являлся депутатом Совета народных депутатов Пермской области, затем депутатом регионального заксобрания. До перехода в СФ в 2012 году Климов представлял родной для него регион в Госдуме — он являлся депутатом четырех созывов.
Экс-губернатор Олег Чиркунов не является коренным пермяком — родился он в городе Кировск Мурманской области. За его плечами — два высших образования, служба в КГБ и работа в торговом представительстве в Швейцарии. В Прикамье имя Чиркунова неизменно ассоциируется с торговой сетью «Семья», которая позже была продана федеральной сети «Лента». В разные годы он являлся депутатом законодательного собрания Пермской области, был сенатором СФ от своего региона. Пермским краем Чиркунов руководил с 2004 по 2012 годы. 15 ноября экс-главе Прикамья исполнится 67 лет.
Бизнесмены
Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, один из самых заметных бизнесменов в Пермском крае. Он родился в небольшом городе Петропавловск, что в Казахстане, 1 ноября 1955 года. Его бизнес начинался с маленького одноименного предприятия. Сейчас в холдинг пермского миллиардера входят строительные фирмы, автосалоны и агропредприятия. Репин несколько раз пытался прийти в политику, но каждый раз его попытки заканчивались неудачей.
Спортсмены
Пермская фигуристка Татьяна Тотьмянина отметит день рождения 2 ноября. Многократная чемпионка Европы и мира встала на коньки в четыре года. В паре с фигуристом Марининым пермячка завоевала золото зимних Олимпиады-2006 в Турине (Италия). В том же году Тотьмянина завершила спортивную карьеру, а спустя некоторое время стала выступать в ледовых шоу.
Прославленный саночник Альберт Демченко родился 27 ноября 1971 года в городе Чусовой. Пермяк является трехкратным серебряный призером Олимпиад 2006 и 2014 годов, многократным призером чемпионатов мира, чемпионом России и Европы по санному спорту. С 2015 по 2018 годы он тренировал сборной России по санному спорту. Сейчас Демченко руководит Чайковской государственной академии физкультуры и спорта, является депутатом заксобрания Пермского края.
