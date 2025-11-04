«Из Перми Великой, собрав ратных людей...»: вклад Прикамья в победу над поляками в 1612 году

Купцы Строгановы оказали гигантскую помощь в организации народного ополчения Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Он был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Официальным праздником этот день стал в 2005 году в память об избавлении Москвы от польских захватчиков в 1612 году, но ранее дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали и в царской России. Какой вклад внесло Прикамье в освобождение от поляков — в нашем материале.

Смутное время

Период середины XVI — начала XVII веков для Прикамья стал временем становления Строгановской вотчины, что и определило будущую роль Строгановых в преодолении Смуты. Но к активным действиям по снабжению и снаряжению правительственных и ополченческих вооруженных отрядов Строгановы перешли только в 1607-1608 годах, ранее занимая выжидательную позицию, работая над обустройством владений и снабжением новоприсоединенных сибирских земель. А богатство и размах их деятельности к началу Смуты поражал воображение даже видавших виды иностранцев.

Возвышение Строгановых

Отправка ратников в царские войска из малонаселенного тогда Прикамья в 1608 году была заменена выплатой в казну. В 1609 году Чердынь отправила всего 50 ратников, а Соликамск — 40. Да и плотность населения была не высока. Но с момента воцарения Бориса Годунова до конца правления Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых, общий объем ссуд Строгановых правительству, в том числе для оплаты жалованья царских войск, составил более 400 тысяч рублей.

Отмечая значение Строгановых, в 1610 году царь Василий IV Шуйский присвоил им титул «именитых людей» — звание исключительное, не имевшее прецедентов в истории, и они имели право писаться полным именем и отчеством. Позднее Строгановы указали, что в период Смуты и первые годы после нее ссудили государству до 850 тысяч рублей — это были огромные деньги (для сравнения: оклад рабочего солеварен, позволявший ему вполне безбедно жить, содержать семью и хозяйство, не превышал четырех рублей в год).

Народные ополчения

Наиболее ярко значение Строгановых проявилось при создании народных ополчений в 1611-1612 годах. В их владениях откликнулись на призывы Патриарха Московского Гермогена об организации отпора иноземным захватчикам. Среди прикамских воинов, направленных из строгановских владений через Казань в места дислокации Первого ополчения, кроме крестьян, были также дружинники, отличившиеся в походе Ермака. Формирование отрядов происходило при Чусовских городках и Сылвенском острожке. Острожек был расположен на слиянии рек Сылва и Чусовая, чтобы никто не мог пройти по рекам без ведома Строгановых.

Из отписки Московскому Патриарху Гермогену из Перми о сборе ратных людей для освобождения Москвы от поляков, 13 марта 1611 года: «…а с Перми Великой, с Чердыни, собрав ратных людей пятьдесят человек с луками и с пищалями, и со всею службою, и дав им наемные деньги на пять месяцев, и написав имена под сею отпискою, отпустили их из Чердыни под Московское государство в сход к боярам и к воеводам, и к ратным людям, которые ныне стоят под Москвою за православную христианскую веру, на богоотступников, и на польских, и на литовских людей…»

Строгановы и Кузьма Минин