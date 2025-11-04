«Из Перми Великой, собрав ратных людей...»: вклад Прикамья в победу над поляками в 1612 году
Купцы Строгановы оказали гигантскую помощь в организации народного ополчения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Он был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Официальным праздником этот день стал в 2005 году в память об избавлении Москвы от польских захватчиков в 1612 году, но ранее дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали и в царской России. Какой вклад внесло Прикамье в освобождение от поляков — в нашем материале.
Смутное время
Период середины XVI — начала XVII веков для Прикамья стал временем становления Строгановской вотчины, что и определило будущую роль Строгановых в преодолении Смуты. Но к активным действиям по снабжению и снаряжению правительственных и ополченческих вооруженных отрядов Строгановы перешли только в 1607-1608 годах, ранее занимая выжидательную позицию, работая над обустройством владений и снабжением новоприсоединенных сибирских земель. А богатство и размах их деятельности к началу Смуты поражал воображение даже видавших виды иностранцев.
Возвышение Строгановых
Отправка ратников в царские войска из малонаселенного тогда Прикамья в 1608 году была заменена выплатой в казну. В 1609 году Чердынь отправила всего 50 ратников, а Соликамск — 40. Да и плотность населения была не высока. Но с момента воцарения Бориса Годунова до конца правления Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых, общий объем ссуд Строгановых правительству, в том числе для оплаты жалованья царских войск, составил более 400 тысяч рублей.
Отмечая значение Строгановых, в 1610 году царь Василий IV Шуйский присвоил им титул «именитых людей» — звание исключительное, не имевшее прецедентов в истории, и они имели право писаться полным именем и отчеством. Позднее Строгановы указали, что в период Смуты и первые годы после нее ссудили государству до 850 тысяч рублей — это были огромные деньги (для сравнения: оклад рабочего солеварен, позволявший ему вполне безбедно жить, содержать семью и хозяйство, не превышал четырех рублей в год).
Народные ополчения
Наиболее ярко значение Строгановых проявилось при создании народных ополчений в 1611-1612 годах. В их владениях откликнулись на призывы Патриарха Московского Гермогена об организации отпора иноземным захватчикам. Среди прикамских воинов, направленных из строгановских владений через Казань в места дислокации Первого ополчения, кроме крестьян, были также дружинники, отличившиеся в походе Ермака. Формирование отрядов происходило при Чусовских городках и Сылвенском острожке. Острожек был расположен на слиянии рек Сылва и Чусовая, чтобы никто не мог пройти по рекам без ведома Строгановых.
Из отписки Московскому Патриарху Гермогену из Перми о сборе ратных людей для освобождения Москвы от поляков, 13 марта 1611 года: «…а с Перми Великой, с Чердыни, собрав ратных людей пятьдесят человек с луками и с пищалями, и со всею службою, и дав им наемные деньги на пять месяцев, и написав имена под сею отпискою, отпустили их из Чердыни под Московское государство в сход к боярам и к воеводам, и к ратным людям, которые ныне стоят под Москвою за православную христианскую веру, на богоотступников, и на польских, и на литовских людей…»
Строгановы и Кузьма Минин
Одной из ключевых стала роль Строгановых в организации Второго ополчения. Финансовая помощь Строгановых, тесно связанных деловыми отношениями с купеческими кругами Нижнего Новгорода, стала одним из самых важных факторов для организационных успехов Кузьмы Минина, предопределивших его военную победу под предводительством князя Дмитрия Пожарского осенью 1612 года. Гигантская финансовая помощь, которую оказали Строгановы, позволила сохранить свободу и продолжить формирование государственности после периода феодализма на Руси.
