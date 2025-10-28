Водителей предложили избавить от наказаний за ямы на дорогах

По мнению парламентариев, такая инициатива повысит доверие к системе дорожного контроля у водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с предложением отменять штрафы для водителей, если нарушение произошло из-за ямы на дороге. Обращение с инициативой направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Считаем необходимым закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой наличие на дороге ямы либо иного препятствия, повлиявшего на поведение водителя, вынесенный штраф за нарушение ПДД подлежит автоматической отмене», — сказано в сообщении парламентариев. Подробности приводит РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев. По их мнению, если предложенную меру примут, это поможет восстановить справедливость между строгим соблюдением ПДД и здравым смыслом на дорогах. Парламентарии считают, что такой шаг повысит доверие людей к системе дорожного контроля и судам. Для государства внедрение этой меры станет стимулом лучше следить за дорогами, ведь обращений по спорным штрафам станет меньше. В этом случае система фотофиксации будет восприниматься гражданами как способ повысить безопасность, а не просто как средство сбора штрафов.

Продолжение после рекламы

По словам авторов инициативы, сейчас многие водители получают штрафы за то, что пересекают стоп-линию, сплошную разметку или выезжают на встречную полосу. Во многих случаях это происходит из-за того, что им приходится объезжать глубокие ямы или разрушенные участки дороги. Как отмечают депутаты, подобные ситуации часто бывают в разных регионах, особенно зимой и весной, когда дороги становятся хуже.

В документе говорится, что при рассмотрении нарушений по действующему законодательству нельзя автоматически учитывать появление препятствий на дороге, например ям. КоАП РФ также не делает исключений для случаев, когда водитель вынужден объехать препятствие. Поэтому камеры автоматически выписывают штрафы, даже если на фото видно, что на дороге есть помеха.