Путин поручил разработать карту по добыче редкоземельных металлов в России
04 ноября 2025 в 14:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин дал В России появится дорожная карта по добыче и переработке редкоземельных металлов. Такое поручение по итогам Всемирного экономического форума дал президент страны Владимир Путин. Мера направлена на долгосрочное развитие металлообрабатывающей отрасли.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Мария Викторовна04 ноября 2025 14:55Давно уже пора создать свои альтернативы Олимпийским играм и Евровидению.
Следующий материал