Общество

Путин поручил разработать карту по добыче редкоземельных металлов в России

04 ноября 2025 в 14:52
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал В России появится дорожная карта по добыче и переработке редкоземельных металлов. Такое поручение по итогам Всемирного экономического форума дал президент страны Владимир Путин. Мера направлена на долгосрочное развитие металлообрабатывающей отрасли.

Комментарии (1)
  • Мария Викторовна
    04 ноября 2025 14:55
    Давно уже пора создать свои альтернативы Олимпийским играм и Евровидению.
