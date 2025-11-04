Путин поручил разработать программы здоровьесбережения для регионов

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения с нового года. Об этом сообщается в поручении главы государства.

Поручение Путина о разработке региональных программ здоровьесбережения продолжает реализацию курса на улучшение качества жизни граждан, который президент обозначил ранее на совещании с правительством. Ранее глава государства поручал внедрять современные технологии и экологические стандарты в дорожном хозяйстве, а также одобрил комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года, предусматривающий масштабную модернизацию транспортной системы и повышение качества жизни во всех регионах страны.