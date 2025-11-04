Логотип РИА URA.RU
Политика

Путин поручил разработать программы здоровьесбережения для регионов

04 ноября 2025 в 15:03
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения с нового года. Об этом сообщается в поручении главы государства.

«Путин поручил обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года», — приводит текст поручения ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Поручение Путина о разработке региональных программ здоровьесбережения продолжает реализацию курса на улучшение качества жизни граждан, который президент обозначил ранее на совещании с правительством. Ранее глава государства поручал внедрять современные технологии и экологические стандарты в дорожном хозяйстве, а также одобрил комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года, предусматривающий масштабную модернизацию транспортной системы и повышение качества жизни во всех регионах страны.

