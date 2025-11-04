Кадыров обратился к россиянам в День народного единства
Кадыров пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья и благополучия
Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства и призвал к сплочению перед лицом испытаний. Обращение он опубликовал в своих соцсетях.
«Этот день символизирует сплоченность и силу российского народа, его способность преодолевать любые испытания, защищая Родину, ее честь, веру и независимость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия на протяжении веков остается примером братства народов, где в мире живут представители разных национальностей, культур и религий.
Кадыров отметил роль президента Владимира Путина в укреплении единства страны. По его словам, твердая позиция и дальновидная политика главы государства способствуют укреплению суверенитета России и ее авторитета на мировой арене. Глава Чечни также выразил поддержку российским военнослужащим, которые защищают национальные интересы страны. Он пожелал всем гражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
