Кадыров обратился к россиянам в День народного единства

Кадыров пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья и благополучия Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства и призвал к сплочению перед лицом испытаний. Обращение он опубликовал в своих соцсетях.

«Этот день символизирует сплоченность и силу российского народа, его способность преодолевать любые испытания, защищая Родину, ее честь, веру и независимость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия на протяжении веков остается примером братства народов, где в мире живут представители разных национальностей, культур и религий.

Кадыров отметил роль президента Владимира Путина в укреплении единства страны. По его словам, твердая позиция и дальновидная политика главы государства способствуют укреплению суверенитета России и ее авторитета на мировой арене. Глава Чечни также выразил поддержку российским военнослужащим, которые защищают национальные интересы страны. Он пожелал всем гражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

