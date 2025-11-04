Логотип РИА URA.RU
Кадыров обратился к россиянам в День народного единства

04 ноября 2025 в 15:14
Кадыров пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья и благополучия

Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства и призвал к сплочению перед лицом испытаний. Обращение он опубликовал в своих соцсетях.

«Этот день символизирует сплоченность и силу российского народа, его способность преодолевать любые испытания, защищая Родину, ее честь, веру и независимость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия на протяжении веков остается примером братства народов, где в мире живут представители разных национальностей, культур и религий.

Кадыров отметил роль президента Владимира Путина в укреплении единства страны. По его словам, твердая позиция и дальновидная политика главы государства способствуют укреплению суверенитета России и ее авторитета на мировой арене. Глава Чечни также выразил поддержку российским военнослужащим, которые защищают национальные интересы страны. Он пожелал всем гражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Комментарии (2)
  • **
    04 ноября 2025 16:00
    Остался один безформенный элемент с его военными от которого ждём присягу на верность России, это украинец Зеленский
  • **
    04 ноября 2025 15:55
    Спасибо большое!
