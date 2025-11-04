Стало известно о планах США нанести точечные удары по Нигерии
В Белом доме подтвердили удары беспилотниками по Нигерии
США могут нанести серию точечных ударов беспилотниками по боевикам-исламистам на территории Нигерии. Об этом сообщил телеканал CNBC.
«Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила, что администрация президента Дональда Трампа по его указанию готовит варианты возможных действий, чтобы остановить убийства христиан в Нигерии», — сказано в сообщении телеканала. Она предложила дождаться президентских заявлений о конкретных мерах.
Представитель Белого дома не уточнила сроки принятия окончательного решения и детали возможной операции. Информация о конкретных группировках, которые могут стать целями американских ударов, пока не раскрывается.
Угроза военного вмешательства США в Нигерию является частью серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее американский лидер приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департамент войны готовится к действиям и готов уничтожить исламских террористов, если правительство Нигерии не защитит христиан.
