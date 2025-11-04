Стало известно о планах США нанести точечные удары по Нигерии

В Белом доме подтвердили удары беспилотниками по Нигерии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

США могут нанести серию точечных ударов беспилотниками по боевикам-исламистам на территории Нигерии. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила, что администрация президента Дональда Трампа по его указанию готовит варианты возможных действий, чтобы остановить убийства христиан в Нигерии», — сказано в сообщении телеканала. Она предложила дождаться президентских заявлений о конкретных мерах.

Представитель Белого дома не уточнила сроки принятия окончательного решения и детали возможной операции. Информация о конкретных группировках, которые могут стать целями американских ударов, пока не раскрывается.

