Трамп пригрозил Нигерии военной операцией: что известно о геноциде христиан
США планируют провести операцию для защиты христианского населения Нигерии, заявил Трамп
Фото: miliman/pickupimage.com
США готовятся к началу военной операции в Нигерии. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет. По словам президента США Дональда Трампа, причиной проведения операции могут стать массовые убийства христианского населения страны.
Однако, некоторые эксперты, либо уверены в блефе американского лидера, либо увидели другие мотивы, помимо помощи христианскому населению. Подробнее в материале URA.RU.
Трамп призвал подготовить атаку на Нигерию
Дональд Трамп дал указание Пентагону начать подготовку к вероятному нанесению удара по Нигерии. Причиной столь жесткой позиции американского лидера послужили массовые случаи убийств христианского населения на территории этой африканской страны.
«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну, чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — заявил Трамп в соцсети Truth Social. Помимо этого он отметил, что если Штаты войдут в страну, то сделают все «жестко, быстро и ловко».
Хегсет подтвердил подготовку войск США
Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил подготовку американских войск к операции в Нигерии. По его словам, либо правительство Нигерии защитит христиан, либо уже завтра все исламские террористы будут уничтожены. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.
Нигерия отрицает заявление Трампа
В Нигерии отреагировали на заявление Трампа, отметив, что оно не отражает данную ситуацию. По словам представителя МИД Нигерии Кимиби Эбиенфа, уже долгое время жители страны абсолютно всех вероисповеданий мирно живут в стране.
«Эти заявления не отражают реальной ситуации. Нигерийцы всех вероисповеданий давно вместе мирно живут, работают и молятся», — заявил Эбиенфа. Его слова приводит Daily Post.
Тем временем министр иностранных дел страны Юсуф Туггар заявил, что в стране «нет, и никогда не происходил геноцид». Его слова приводило издание Newsweek.
Военкор назвал истинный мотив Трампа
Операция США может быть проведена из-за больших запасов нефти Нигерии, заявил Котенок
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал заявление Трампа и позицию Вашингтона. По его мнению, американский лидер вновь угрожает военным вторжением не столько ради помощи христианам, сколько по причине больших запасов нефти.
«Нигерия — это довольно большие запасы нефти. Не Венесуэла и не Ирак, но тоже немало, особенно по региональным меркам. А раз в стране есть нефть, повод для американского вмешательства всегда найдется», — заявил Котенок в своем telegram-канале.
Американист посчитал, что операция США — блеф
Научный сотрудник института США и Канады, американист Владимир Васильев посчитал, что заявления Трампа по поводу операции в Нигерии на уровне блефа. По его словам, эту проблему можно решить на уровне слов.
Заявление Трампа может быть блефом, заявил Васильев
Фото: Official White House / Shealah Craighead
«У меня ощущение, что пока это идет на уровне либо слов, либо такого блефа. Что можно некоторые проблемы с Нигерией решить на уровне слов, а не на уровне применения силы», — заявил Васильев.
Согласно заявлению Васильева, за словами Трампа ничего не стоит также из-за шатдауна в США и проблемы с получением выплат военнослужащим. Также он не видит смысла Штатам заниматься далекой страной из Африки, когда сейчас «висит Венесуэла».
«Вероятность операции близка к нулю»
Сама вероятность операции Штатов в Нигерии близка к нулю. Это обусловлено местоположением проблемных районов. Об этом рассказал политолог Станислав Ткаченко.
«Защита христиан — благородная цель. Но вероятность американской военной операции в Нигерии близка к нулю», — заявил Ткаченко. Его слова приводит газета «Взгляд».
По его словам, проводить операцию будет достаточно проблематично из-за того, что самые проблемные районы Нигерии находятся далеко от океана, из-за чего Штаты не смогут использовать военно-морские силы, а также на севере страны нет развернутых американских частей. Тем временем удар крылатыми ракетами Tomahawk по базам радикальных исламистов не сможет окончательно пресечь их деятельность.
