На курганских дорогах камеры стали фиксировать новое нарушение у водителей

Десятки комплексов видеофиксации на дорогах Кургана и области стали фиксировать новое нарушение у водителей. Теперь штрафы местным водителям могут прислать за нарушения правил пользования световыми приборами транспортного средства, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к дорожной полиции региона.

«Дорожные камеры на дорогах Курганской области получили обновление и начали фиксировать невключенный ближний или дневной свет», — рассказали источники. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.