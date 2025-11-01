На курганских дорогах камеры стали фиксировать новое нарушение у водителей
Курганских водителей камеры стали проверять на включенный автосвет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Десятки комплексов видеофиксации на дорогах Кургана и области стали фиксировать новое нарушение у водителей. Теперь штрафы местным водителям могут прислать за нарушения правил пользования световыми приборами транспортного средства, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к дорожной полиции региона.
«Дорожные камеры на дорогах Курганской области получили обновление и начали фиксировать невключенный ближний или дневной свет», — рассказали источники. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.
Редакция обратилась за комментариями в отдел Госавтоинспекции УМВД по городу Кургану. «В настоящее время в регионе используются современные комплексы фото и видеофиксации, которые позволяют выявить нарушения правил пользования световыми приборами», — ответили представители ведомства. Десять таких комплексов работают в Кургане, еще около трех десятков — на дорогах области.
