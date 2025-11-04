Логотип РИА URA.RU
Стали известны подробности поставок мощнейших ракет Taurus Украине

Handelsblatt: Германия исключает поставки ракет Taurus Украине
04 ноября 2025 в 17:27
Фото: Boevaya mashina/Wikimedia/CC BY-SA 3.0

Правительство Германии продолжает отказывать Украине в поставках крылатых ракет Taurus. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

«По данным правительственных источников, поставки ракет Taurus по-прежнему исключены», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания.

Украинские власти неоднократно обращались к Германии с просьбой о передаче высокоточных ракет Taurus для поражения военных объектов и логистических узлов противника. Однако канцлер ФРГ последовательно отклоняет эти запросы. Германия остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, но продолжает устанавливать ограничения на передачу отдельных видов вооружений.

