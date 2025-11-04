Стали известны подробности поставок мощнейших ракет Taurus Украине
Германия отказала Украине в поставках ракет Taurus
Фото: Boevaya mashina/Wikimedia/CC BY-SA 3.0
Правительство Германии продолжает отказывать Украине в поставках крылатых ракет Taurus. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.
«По данным правительственных источников, поставки ракет Taurus по-прежнему исключены», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания.
Украинские власти неоднократно обращались к Германии с просьбой о передаче высокоточных ракет Taurus для поражения военных объектов и логистических узлов противника. Однако канцлер ФРГ последовательно отклоняет эти запросы. Германия остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, но продолжает устанавливать ограничения на передачу отдельных видов вооружений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.