Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин решил, кто представит Россию на саммите G20 в ноябре

04 ноября 2025 в 19:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Помощник президента России Максим Орешкин возглавит делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов. Саммит G20 пройдет в этом году с 21 по 22 ноября в южноафриканском городе Йоханнесбурге,

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал