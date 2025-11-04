Путин решил, кто представит Россию на саммите G20 в ноябре
04 ноября 2025 в 19:07
Помощник президента России Максим Орешкин возглавит делегацию Российской Федерации на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов. Саммит G20 пройдет в этом году с 21 по 22 ноября в южноафриканском городе Йоханнесбурге,
