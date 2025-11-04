В ГД поддержали идею о сокращении летних школьных каникул
Не у всех родителей есть возможность присматривать за детьми все лето, заявил депутат
Фото: Илья Московец © URA.RU
Оптимизация летних школьных каникул — хорошая идея для того, чтобы дети могли посвятить свое время развитию в творческом и умственном плане. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми всё лето или отправить их в лагерь по той или иной причине», — заявил Антропенко. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос об организации отдыха детей в лагерях круглогодично, отметив, что большинство детских лагерей в России предназначены только для летнего отдыха и не имеют необходимой инфраструктуры для работы в холодное время года. По мнению Володина, решение этой задачи должно быть привязано к осенним, зимним и весенним каникулам на основе мнения родителей, учителей и экспертов.
