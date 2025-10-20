Володин призвал организовать круглогодичный детский отдых
Володин считает, что большинство детских лагерей в РФ предназначены для летнего отдыха
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В России необходимо проработать вопрос об организации отдыха детей в лагерях круглогодично. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам Володина, большинство детских лагерей в России предназначены для летнего отдыха. «Многие из них не имеют отопления и соответствующей инфраструктуры, учитывая, что больше времени дети проводят в помещениях. Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам», — написал Володин в своем telegram-канале.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением автоматически ставить новорожденных детей в очередь в детские сады и школы сразу после регистрации рождения. Соответствующий запрос направлен главе Минцифры. Депутаты отметили, что предлагаемая мера будет добровольной: родители смогут при получении свидетельства о рождении через «Госуслуги» или в МФЦ выбрать желаемые образовательные учреждения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.