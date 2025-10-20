Логотип РИА URA.RU
Володин призвал организовать круглогодичный детский отдых

20 октября 2025 в 11:15
Володин считает, что большинство детских лагерей в РФ предназначены для летнего отдыха

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо проработать вопрос об организации отдыха детей в лагерях круглогодично. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам Володина, большинство детских лагерей в России предназначены для летнего отдыха. «Многие из них не имеют отопления и соответствующей инфраструктуры, учитывая, что больше времени дети проводят в помещениях. Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением автоматически ставить новорожденных детей в очередь в детские сады и школы сразу после регистрации рождения. Соответствующий запрос направлен главе Минцифры. Депутаты отметили, что предлагаемая мера будет добровольной: родители смогут при получении свидетельства о рождении через «Госуслуги» или в МФЦ выбрать желаемые образовательные учреждения.

Следующий материал