Володин призвал организовать круглогодичный детский отдых

В России необходимо проработать вопрос об организации отдыха детей в лагерях круглогодично. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам Володина, большинство детских лагерей в России предназначены для летнего отдыха. «Многие из них не имеют отопления и соответствующей инфраструктуры, учитывая, что больше времени дети проводят в помещениях. Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам», — написал Володин в своем telegram-канале.