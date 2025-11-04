В России отменят осенние и весенние призывы в армию

В России официально будет отменена сезонность призывных кампаний. Теперь призыв на воинскую службу будет действовать в течение всего календарного года. Согласно инициативе упраздняется привязка призыва граждан на военную службу к определенным периодам года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов. Нововведение вступит в силу 1 января 2026 года. Глава российского государства поставил подпись под законодательной инициативой, упраздняющей привязку