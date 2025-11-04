Путин подписал закон о круглогодичном призыве
Отправка к месту службы осуществляется дважды в год, указано в документе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Военнообязанные отныне призываются на военную службу круглогодично. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что призыв новый порядок призыва будет действовать с 1 января 2026 года. Отправка призывников к месту службы останется дважды в год, но для некоторых категорий граждан могут быть установлены другие сроки. Также установлено, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней. Указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о круглогодичном призыве, который был нацелен на оптимизацию комплектования Вооруженных сил. Документ предусматривает проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий непрерывно в течение всего года, что позволит более равномерно распределить нагрузку на призывную систему.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.