Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Военнообязанные отныне призываются на военную службу круглогодично. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что призыв новый порядок призыва будет действовать с 1 января 2026 года. Отправка призывников к месту службы останется дважды в год, но для некоторых категорий граждан могут быть установлены другие сроки. Также установлено, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней. Указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.