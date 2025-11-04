Путин сказал, сколько у России преданных друзей
04 ноября 2025 в 20:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у стираны есть немало преданных друзей. Обь этом он заявил в День народного единства.
