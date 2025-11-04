Россия открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российская Федерация готова вести взаимовыгодные контакты с партнерами из-за рубежа. С таким заявлением выступил Президент РФ Владимир Путин в рамках вручения государственных наград.
«Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнера, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур. Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отмечал, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, а страны являются надежными союзниками. Российский лидер планирует принять участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества в регионе.
