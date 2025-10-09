Путин: Россия настроена на укрепление сотрудничества с Центральной Азией

Будет проводиться укрепление партнерства и сотрудничества РФ со странами Центральной Азии, заявил Путин
Будет проводиться укрепление партнерства и сотрудничества РФ со странами Центральной Азии, заявил Путин
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Российская Федерация продолжит укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества со странами Центральной Азии», — заявил президент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отмечал, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, а страны являются надежными союзниками. Кроме того, российский лидер примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ, где планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в регионе.

