Путин: Россия настроена на укрепление сотрудничества с Центральной Азией

Российская Федерация продолжит укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества со странами Центральной Азии», — заявил президент. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отмечал, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются по всем направлениям, а страны являются надежными союзниками. Кроме того, российский лидер примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ, где планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в регионе.
