Путин обратился к россиянам в День народного единства
Путин сердечно поздравил граждан РФ с праздником
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград.
«Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
День народного единства отмечается в России 4 ноября и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранной интервенции. Этот праздник традиционно используется для подчеркивания значимости национального единства и консолидации общества.
