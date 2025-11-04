Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин обратился к россиянам в День народного единства

Путин: сердечно поздравляю с Днем народного единства
04 ноября 2025 в 20:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин сердечно поздравил граждан РФ с праздником

Путин сердечно поздравил граждан РФ с праздником

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград.

«Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

День народного единства отмечается в России 4 ноября и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранной интервенции. Этот праздник традиционно используется для подчеркивания значимости национального единства и консолидации общества.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал