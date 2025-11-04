Путин заявил о том, что Россия имеет немало преданных друзей
Заявление президента прозвучало в рамках церемонии вручения государственных наград
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия имеет немало преданных друзей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
«Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей. И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
День народного единства отмечается в России 4 ноября и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польской оккупации. В этот день традиционно проводятся государственные мероприятия, включая церемонии награждения граждан и иностранцев за вклад в укрепление единства и развития России.
