Путин: выставка-форум «Россия» стала уникальным по масштабу проектом

Путин назвал международную выставку «Россия» значимым проектом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Международная выставка-форум «Россия» стала уникальным по масштабу и значимости проектом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов — Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка „Россия“. Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что на выставке были представлены главные достижения страны в различных областях. Для сохранения наследия форума в Москве создан национальный центр «Россия», добавил президент.

Продолжение после рекламы