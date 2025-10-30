Челябинцы в кредит чаще всего берут автомобили марок LADA и Toyota

Чаще всего челябинцы берут в кредит автомобили марок Kia, LADA и Toyota Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в июле-сентябре 2025 года жители хотели взять в кредит автомобили марок Kia, LADA и Toyota. Самым востребованным оказался автомобиль марки LADA Granta. В среднем запрашиваемая сумма была равна 1 035 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Чаще всего в июле-сентябре на платформе хотели приобрести в кредит машины марок Kia (10,4% от всех заявок), LADA (10,1%), Toyota (8%), Hyundai (7,2%) и Volkswagen (6,3%). Самыми популярными у заемщиков моделями оказались LADA Granta (3%), Toyota Camry (2,9%), Kia Rio (2,6%), Hyundai Solaris (2,4%) и Ford Focus (2,2%)», — сообщили в пресс-службе.

Больше всего денег челябинцы были готовы отдать за автомобили марок Toyota Land Cruiser (2 831 000 рублей), Toyota Land Cruiser Prado (2 585 000 рублей) и Skoda Kodiaq (2 500 000 рублей). Меньше всего — за авто марок Datsun on-DO (363 000 рублей), Hyundai Accent (380 000 рублей) и LADA Priora (387 000 рублей).

