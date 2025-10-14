Bloomberg: США стремятся догнать Россию в области гиперзвукового оружия

США намерены развернуть первую систему гиперзвукового оружия «Темный орел» до конца 2025 года, чтобы сократить отставание от России и Китая в этой сфере. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, испытания новой системы пока не были успешными.
«Американская армия надеется развернуть первую систему гиперзвукового оружия до конца 2025 года», — говорится в материале агентства. Там также сказано, что, несмотря на политическое давление, США пока не могут продемонстрировать успешные испытания своей гиперзвуковой системы. Собственное испытательное управление Минобороны США признало, что оружие еще не доказало свою эффективность в реальных условиях.
Агентство также отметило, что Россия и Китай уже применяли гиперзвуковое оружие. Так, в сентябре КНР на военном параде представила гиперзвуковую баллистическую ракету, предназначенную для уничтожения важных морских целей. По данным украинских властей, Россия использовала гиперзвуковую ракету при ударе по Киеву в начале 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает разработку новых видов гиперзвукового оружия. Он отметил, что работа ведется после создания комплекса «Орешник». Глава государства также подчеркнул, что Россия не останавливается на достигнутом в области передовых военных технологий.
По словам экспертов, страна значительно опережает страны НАТО по скорости внедрения новых разработок. За последние полтора-два года выпуск отдельных видов вооружений в России вырос в 30 раз благодаря работе предприятий ОПК на полную мощность в условиях СВО.
