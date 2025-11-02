В США раскрыли подробности новых ядерных испытаний

О намерениях начать испытания заявил Трамп в конце октября 2025 года Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee

США намерены проводить субкритические испытания ядерного оружия. Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Чуть ранее о необходимости возобновления испытаний высказался глава Белого дома Дональд Трамп. «Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — пояснил президент Трамп.

Глава государства поручил Пентагону немедленно начать тестирование ядерного вооружения. Субкритические взрывы позволяют проверять работоспособность компонентов ядерного оружия без полноценного ядерного взрыва и нарушения международных договоров о запрете испытаний.

