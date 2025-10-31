У бывшего завода пермского миллиардера Репина вновь сменились собственники

Компанию сформировали в 2006 году в Кунгуре на основе одноименного колбасного цеха (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) сменились собственники мясоперерабатывающего завода «Телец». Об этом сообщили источники в агропромышленном сегменте. Мощностями производства с 2014 года управляли предприниматели Сергей Брызгалов и Александр Репин.

«В рамках сделки по продаже мясоперерабатывающего комплекса сменился состав учредителей головной структуры холдинга — ООО „МПЗ „Телец““ (перерабатывает сырье, производимое в ООО „Телец-Агро“). Новыми собственниками двух компаний стали физлица, близкие к АО „Агро-Альянс“, которому с 2024 года принадлежит Пермский свинокомплекс», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

Связаться с Брызгаловым по имеющимся в распоряжении URA.RU телефонам у редакции не вышло. Репин отказался обсуждать с журналистами возможную сделку по продаже активов.

Продолжение после рекламы

Кунгурский завод основали в 2006 году. Основное направление работы — переработка и консервирование мясной продукции. «Телец-Агро» (ранее — ФГУП «Агрокомплекс „Кунгурский“») функционирует с 2012 года. Компания специализируется на разведении КРС молочных пород, свиней и выращивании зерновых культур. Сейчас «Телец» выпускает свыше 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов.