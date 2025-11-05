Shot: отца главкома ВСУ выписали из российской больницы

Отца Александра Сырского выписали из больницы в Подмосковье Фото: Официальный сайт президента Украины

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — Станислав Сырский — выписан из больницы в Московской области, где завершил курс лечения с диагнозами новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Выписка 86-летнего Станислава Сырского прошла 28 октября. Его сын Александр Сырский смог перевести деньги с Украины и закрыть все счета отца в российских клиниках. Он же оплатил его транспортировку домой во Владимирскую область», — передает telegram-канал.

Отмечается, что транспортировка Станислава Сырского в регион проживания велась в строго конфиденциальном режиме. Его здоровье ухудшилось в апреле 2025 года после перенесенной коронавирусной инфекции. Первоначально он получал медицинскую помощь в больнице города Владимира. Узнав о критическом состоянии отца, главком ВСУ самостоятельно установил контакт с родственниками и предложил финансирование лечения в частной клинике. В мае пациента транспортировали в столичное медицинское учреждение, а впоследствии — в реабилитационный центр Московской области.

