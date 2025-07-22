Shot: Сырский отправил в Россию миллион рублей, чтобы вылечить родителей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский направил своих родителей на лечение в Москву, переведя им почти один миллион рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живёт вместе с супругой, которая сопровождает его. Месяц лечения отца главкому ВСУ обошёлся в 1 миллион рублей — примерно столько он и перевёл в Россию», — написал telegram-канал.
По данным Shot, Сырский возобновил общение с родителями после сообщений о тяжелом состоянии своего 86-летнего отца, Станислава Прокофьевича, который с апреля страдает заболеванием мозга, осложненным после коронавируса. Сначала лечение проходило во Владимире, но из-за отсутствия прогресса родителей перевезли в Подмосковье для реабилитации.
В последние годы связь главкома ВСУ с семьей была минимальной из-за разногласий по поводу специальной военной операции, особенно после назначения Сырского главнокомандующим в 2024 году. Родители придерживаются позиции России в конфликте.
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