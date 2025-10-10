Обстреливающий Белгородскую область расчет дронов ВСУ уничтожен с командиром

Командир ВСУ уничтожен вместе с расчетом
Командир и операторский состав украинских беспилотных летательных аппаратов, причастных к атакам на гражданское население Белгородской области, были ликвидированы в окрестностях Волчанска на харьковском направлении. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.

«В результате применения высокоточного вооружения в районе Волчанска был уничтожен экипаж беспилотников взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — уточнил источник РИА Новости. 

По словам собеседника, данный расчет осуществлял террористические удары по гражданским объектам и мирным жителям. Когда именно расчет наносил удары по Белгородской области, не уточняется. 

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Атаки наносятся как артиллерией, так и БПЛА. На днях Киев пытался устроить в столице области блэкаут, пишет RT.

