24 декабря 2024

В тюменской скандальной школе уволили директора и учителя

Директора и учителя тюменской школы уволили после инцидента с угрозами ученику
© Служба новостей «URA.RU»
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Педагог угрожала ученику расправой
Педагог угрожала ученику расправой Фото:

Директора и учителя скандальной Луговской школы в Тюменской области уволили. Ранее педагог угрожала ученику расправой. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Трудовые отношения с директором и учителем Луговской школы Тюменского района сегодня были расторгнуты. В департаменте образования Тюменской области сообщили, что данное решение принято по результатам проверки», — рассказали в инфоцентре.

Школа в селе Луговое славится обилием скандалов. Ранее здесь учительница угрожала ученику убийством, девочка сильно избила одноклассницу в туалете, а третьеклассник пронес ножи в учреждение.

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Директора и учителя скандальной Луговской школы в Тюменской области уволили. Ранее педагог угрожала ученику расправой. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «Трудовые отношения с директором и учителем Луговской школы Тюменского района сегодня были расторгнуты. В департаменте образования Тюменской области сообщили, что данное решение принято по результатам проверки», — рассказали в инфоцентре. Школа в селе Луговое славится обилием скандалов. Ранее здесь учительница угрожала ученику убийством, девочка сильно избила одноклассницу в туалете, а третьеклассник пронес ножи в учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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