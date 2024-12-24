В тюменской скандальной школе уволили директора и учителя

Директора и учителя скандальной Луговской школы в Тюменской области уволили. Ранее педагог угрожала ученику расправой. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Трудовые отношения с директором и учителем Луговской школы Тюменского района сегодня были расторгнуты. В департаменте образования Тюменской области сообщили, что данное решение принято по результатам проверки», — рассказали в инфоцентре.
Школа в селе Луговое славится обилием скандалов. Ранее здесь учительница угрожала ученику убийством, девочка сильно избила одноклассницу в туалете, а третьеклассник пронес ножи в учреждение.
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