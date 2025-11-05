В Свердловской области увеличится прожиточный минимум
Его размер составит 18750 рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Размер прожиточного минимума в Свердловской области на 2026 год, как и анонсировало URA.RU, вырастет на 6,8% и составит 18750 рублей. Индексация ожидается 1 января, рассказали в департаменте информполитики региона.
«В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января на душу населения составит 18 тысяч 750 рублей. Для трудоспособного населения — 20438 рублей, для пенсионеров — 16125 рублей, для детей — 18188 рублей в месяц», — пояснили в ДИПе.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что прожиточный минимум является основным критерием для определения размеров различных социальных выплат. После его повышения увеличатся пособия на детей до трех лет, выплаты при рождении и воспитании ребенка.
