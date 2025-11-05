В Свердловской области увеличится прожиточный минимум

Его размер составит 18750 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Размер прожиточного минимума в Свердловской области на 2026 год, как и анонсировало URA.RU, вырастет на 6,8% и составит 18750 рублей. Индексация ожидается 1 января, рассказали в департаменте информполитики региона.

«В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января на душу населения составит 18 тысяч 750 рублей. Для трудоспособного населения — 20438 рублей, для пенсионеров — 16125 рублей, для детей — 18188 рублей в месяц», — пояснили в ДИПе.