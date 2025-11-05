В Екатеринбурге посадили южанина-таксиста, убившего коллегу
Бекмураджон Юсупов вину в случившемся признал
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил на восемь лет в колонию таксиста Бекмураджона Юсупова, обвиненного в жестоком избиении 62-летнего коллеги, который скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в свердловской прокуратуре.
«Виновный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд взыскал с него миллион рублей в пользу потерпевшей семьи», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, перепалка произошла 1 марта на улице Краснофлотцев. Юсупов ударил оппонента по лицу, тот упал и ударился об асфальт. Бекмураджон после этого скрылся, а пострадавший вызвал себе скорую помощь.
Силовики по камерам видеонаблюдения вычислили подозреваемого и задержали. Во время заседания он заявил, что готов помочь семье пострадавшего. Суд поместил его в следственный изолятор, где он ожидает свой приговор.
