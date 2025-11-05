Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге посадили южанина-таксиста, убившего коллегу

05 ноября 2025 в 17:24
Бекмураджон Юсупов вину в случившемся признал

Бекмураджон Юсупов вину в случившемся признал

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил на восемь лет в колонию таксиста Бекмураджона Юсупова, обвиненного в жестоком избиении 62-летнего коллеги, который скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в свердловской прокуратуре.

«Виновный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд взыскал с него миллион рублей в пользу потерпевшей семьи», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, перепалка произошла 1 марта на улице Краснофлотцев. Юсупов ударил оппонента по лицу, тот упал и ударился об асфальт. Бекмураджон после этого скрылся, а пострадавший вызвал себе скорую помощь.

Силовики по камерам видеонаблюдения вычислили подозреваемого и задержали. Во время заседания он заявил, что готов помочь семье пострадавшего. Суд поместил его в следственный изолятор, где он ожидает свой приговор.

