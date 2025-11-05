У умершего после матча в Екатеринбурге хоккеиста была проблема со здоровьем
Мужчина регулярно обследовался у врачей и запретов не получал
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Хоккеист Александр Красовский, внезапно скончавшийся после матча в Екатеринбурге, работал специалистом по продажам в оптово-розничной компании «Рестораника». Случившееся стало шоком для его коллег, об этом они сами рассказали URA.RU.
«Александр был у нас коммерческим директором. Хоккей был его хобби, просто команда взрослых мужчин собралась и играла. Он регулярно проходил обследования по поводу сердца у врачей, они ему не запрещали заниматься спортом „, — объяснили коллеги Красовского.
По их словам, у мужчины с детства был врожденный порок сердца, но не в тяжелой форме. Он не причинял спортсмену неудобств, поэтому он просто наблюдался у медиков и жил обычной жизнью.
3 ноября Красовский в составе своей команды «Автопапы» встретился на льду с «Уральскими Волками». Сразу после окончания игры 39-летнему мужчине стало плохо, его пытались реанимировать дежурный врач, затем подъехавшая скорая. Усилия медиков не увенчались успехом, и через час хоккеист умер.
Случившееся стало большим ударом для его семьи, где растут двое детей. Жена хоккеиста, Ирина, рассказала агентству, что в день матча муж чувствовал себя хорошо и ничто не предвещало беды.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!