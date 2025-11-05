У умершего после матча в Екатеринбурге хоккеиста была проблема со здоровьем

Мужчина регулярно обследовался у врачей и запретов не получал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккеист Александр Красовский, внезапно скончавшийся после матча в Екатеринбурге, работал специалистом по продажам в оптово-розничной компании «Рестораника». Случившееся стало шоком для его коллег, об этом они сами рассказали URA.RU.

«Александр был у нас коммерческим директором. Хоккей был его хобби, просто команда взрослых мужчин собралась и играла. Он регулярно проходил обследования по поводу сердца у врачей, они ему не запрещали заниматься спортом „, — объяснили коллеги Красовского.

По их словам, у мужчины с детства был врожденный порок сердца, но не в тяжелой форме. Он не причинял спортсмену неудобств, поэтому он просто наблюдался у медиков и жил обычной жизнью.

Продолжение после рекламы

3 ноября Красовский в составе своей команды «Автопапы» встретился на льду с «Уральскими Волками». Сразу после окончания игры 39-летнему мужчине стало плохо, его пытались реанимировать дежурный врач, затем подъехавшая скорая. Усилия медиков не увенчались успехом, и через час хоккеист умер.