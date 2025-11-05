Челябинская область стала лидером обмолота зерна в УрФО

Регион стал лидером по сбору зерновых культур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область стала дидером по сбору зерновых культур среди других регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.

«Наши аграрии в этом сезоне собрали 2,3 млн тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что область четвертый год подряд демонстрирует результаты по сбору урожая, превышающие отметку в два миллиона тонн. Показатели урожайности зерновых в текущем сезоне возросли на 23% в сравнении с предыдущим годом.

Объем собранной пшеницы составил почти 1,5 миллиона тонн, при этом 365 тысяч тонн приходится на твердые сорта, используемые в макаронном производстве. Урожай ячменя достиг 495 тысяч тонн. Установлен исторический рекорд по заготовке овса — свыше 162 тысяч тонн.