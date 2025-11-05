Челябинская область стала лидером обмолота зерна в УрФО
Регион стал лидером по сбору зерновых культур
Челябинская область стала дидером по сбору зерновых культур среди других регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.
«Наши аграрии в этом сезоне собрали 2,3 млн тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что область четвертый год подряд демонстрирует результаты по сбору урожая, превышающие отметку в два миллиона тонн. Показатели урожайности зерновых в текущем сезоне возросли на 23% в сравнении с предыдущим годом.
Объем собранной пшеницы составил почти 1,5 миллиона тонн, при этом 365 тысяч тонн приходится на твердые сорта, используемые в макаронном производстве. Урожай ячменя достиг 495 тысяч тонн. Установлен исторический рекорд по заготовке овса — свыше 162 тысяч тонн.
Кроме того, область по традиции входит в тройку лидеров страны по производству муки, макарон и круп. Каждая пятая пачка макарон в России произведена в Челябинской области, продукция поставляется по всей стране и еще в 30 других стран.
