Сколько зарплат нужно челябинцам, чтобы накопить на автомобиль
На бюджетный автомобиль челябинцам в среднем нужно копить около года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Челябинской области могут накопить на автомобиль Lada Granta за 8,7 месяца. При условии, что их средний заработок достигает 75 000 рублей, сообщили в пресс-службах «Авито Авто» и «Авито Работа».
«В Челябинской области при средней зарплате в размере 75 700 рублей можно накопить на автомобиль Lada Granta (средняя стоимость — 656 000 рублей) за 8,7 месяца. На кроссовер Hyundai Creta (1 780 000 рублей) придется откладывать 23,5 месяца, а на покупку Toyota Camry с пробегом (2 800 000 рублей) — 37 месяцев», — сообщили в пресс-службах.
Россиянам со средней зарплатой в размере 82 100 рублей для покупки Lada Granta потребуется 8,4 зарплаты. Чтобы приобрести автомобиль Hyundai Creta стоимостью 1 800 000 рублей, нужно 21,9 месяцев. А на покупку авто Toyota Camry за 2 850 000 рублей придется копить 34,7 месяца. По регионам показатели могут отличаться в зависимости от средних зарплат и стоимости автомобилей.
