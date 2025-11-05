Сколько зарплат нужно челябинцам, чтобы накопить на автомобиль

На бюджетный автомобиль челябинцам в среднем нужно копить около года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области могут накопить на автомобиль Lada Granta за 8,7 месяца. При условии, что их средний заработок достигает 75 000 рублей, сообщили в пресс-службах «Авито Авто» и «Авито Работа».

«В Челябинской области при средней зарплате в размере 75 700 рублей можно накопить на автомобиль Lada Granta (средняя стоимость — 656 000 рублей) за 8,7 месяца. На кроссовер Hyundai Creta (1 780 000 рублей) придется откладывать 23,5 месяца, а на покупку Toyota Camry с пробегом (2 800 000 рублей) — 37 месяцев», — сообщили в пресс-службах.



