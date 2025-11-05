«Утонула в ванной месяц назад»: стали известны новые подробности убийства пятилетней девочки в Челябинске

Мать отрицает вину в убийстве своего ребенка Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области

Пятилетняя девочка, тело которой было найдено в одной из квартир в микрорайоне «Ньютон» в Челябинске, утонула в ванной. Об этом заявила мать ребенка, сообщил URA.RU источник. Девочка умерла еще месяц назад, а не десять дней назад, как сообщалось ранее.

«Мать вину в убийстве не признает. Говорит, что дочь утонула в ванной», — сообщил URA.RU источник. Девочка умерла еще месяц назад, хотя ранее сообщалось, что останки погибшей находились в диване около десяти суток.