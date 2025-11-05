«Утонула в ванной месяц назад»: стали известны новые подробности убийства пятилетней девочки в Челябинске
Мать отрицает вину в убийстве своего ребенка
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области
Пятилетняя девочка, тело которой было найдено в одной из квартир в микрорайоне «Ньютон» в Челябинске, утонула в ванной. Об этом заявила мать ребенка, сообщил URA.RU источник. Девочка умерла еще месяц назад, а не десять дней назад, как сообщалось ранее.
«Мать вину в убийстве не признает. Говорит, что дочь утонула в ванной», — сообщил URA.RU источник. Девочка умерла еще месяц назад, хотя ранее сообщалось, что останки погибшей находились в диване около десяти суток.
Тело ребенка 3 ноября в диване в съемной квартире в ЖК «Ньютон» нашла уборщица. Квартиру ранее арендовала 43-летняя женщина, убитая — ее дочь. Полицейские обнаружили на теле колото-резаные раны. Подозреваемую в убийстве оперативно задержали на территории республики Башкортостан. Вся информация об убийстве пятилетней девочки в Челябинске собрана в сюжете на URA.RU.
