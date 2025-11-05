В Челябинске мать, обвиняемая в убийстве 5-летней дочери, месяц спала с трупом. Фото, видео
Женщина полностью отрицает вину
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Обвиняемая в убийстве собственной пятилетней дочери Эльвира Загидуллина почти месяц спала с трупом ребенка, фотографировалась с ним и все это время сильно пила. Об этом URA.RU сообщил источник. Мать заключили под стражу до 3 января 2026 года.
«Мать полностью отрицает вину в убийстве дочери. Говорит, что девочка утонула. В ее телефоне нашли фотографии месячной давности с мертвой дочерью. Женщина спала на диване с трупом и все это время жила с ней. Когда появился человеческий трупный запах, убрала ее в диван. Сама при этом она сильно пила», — сообщил URA.RU источник.
В отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года. Мера избрана в Калининском районном суде города Челябинска, передает корреспондент URA.RU из суда.
Тело девочки 3 ноября в диване в съемной квартире нашла домработница, которая пришла убраться после съезда арендаторов. Изначально сообщалось, что труп пролежал там около десяти дней.
Мать девочки была задержана сотрудниками МВД по области 4 ноября на территории Республики Башкортостан. Ей предъявили обвинение. По данному факту в СКР по региону было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На теле ребенка обнаружены следы криминала.
Женщина не стала отвечать на вопросы журналистов
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Материал из сюжета:Убийство пятилетней девочки в Челябинске
