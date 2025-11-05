Женщина полностью отрицает вину Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Обвиняемая в убийстве собственной пятилетней дочери Эльвира Загидуллина почти месяц спала с трупом ребенка, фотографировалась с ним и все это время сильно пила. Об этом URA.RU сообщил источник. Мать заключили под стражу до 3 января 2026 года.

«Мать полностью отрицает вину в убийстве дочери. Говорит, что девочка утонула. В ее телефоне нашли фотографии месячной давности с мертвой дочерью. Женщина спала на диване с трупом и все это время жила с ней. Когда появился человеческий трупный запах, убрала ее в диван. Сама при этом она сильно пила», — сообщил URA.RU источник.

В отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года. Мера избрана в Калининском районном суде города Челябинска, передает корреспондент URA.RU из суда.

Продолжение после рекламы





Тело девочки 3 ноября в диване в съемной квартире нашла домработница, которая пришла убраться после съезда арендаторов. Изначально сообщалось, что труп пролежал там около десяти дней.

Мать девочки была задержана сотрудниками МВД по области 4 ноября на территории Республики Башкортостан. Ей предъявили обвинение. По данному факту в СКР по региону было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На теле ребенка обнаружены следы криминала.





1/2 Женщина не стала отвечать на вопросы журналистов Фото: Павел Сидоров © URA.RU



