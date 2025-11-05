342 жилых дома скандальной «УКИКО» передали временной УК «Челябинск»

«УКИКО» довела обслуживаемые дома до критического состояния Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинске для 342 многоквартирных жилых домов, которые остались без управляющей компании после отзыва лицензии у безответственной «УКИКО», определили новую временную УК. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, для управления многоквартирными домами, в отношении которых не определена управляющая организация, или выбранный способ управления не реализован, определить ООО Управляющая компания „Челябинск“, — говорится в распоряжении.

Под управление УК «Челябинск» попадают жилые дома на Копейском шоссе, на Комсомольском проспекте, на улицах Агалакова, Аптечной, Авторемонтной, Артиллерийской, Бажова, Барбюса, Безрукова, Блюхера, Вагнеров, геологов и многих других. Новая «управляйка» будет обеспечивать уют, комфорт и порядок до выбора собственниками новой структуры. Но закон позволяет назначать временное управление на срок не более одного года.

В то же время собственники для управления своими домами могут создать ТСЖ, самостоятельно подобрать надежную УК или заключить договор с организацией, которую в дальнейшем предложит администрация. В приложениях к распоряжению для 342 домов устанавливаются специальные тарифы на оказываемые коммунальные услуги.

«Меня беспокоят дома, которые находились под управлением УК „УКИКО“. Берите эти дома под контроль, пока не появится новая управляющая компания. Этими домами сейчас нужно заниматься: люди без отопления, без фактического обслуживания оставаться не должны», — поручил глава администрации Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 20 октября.