Челябинский депутат Госдумы помогла многодетной матери восстановить право на выплаты

Благодаря вмешательству Яны Лантратовой восстановлены права на выплаты матери восьмерых детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать восьмерых детей восстановила право на социальные выплаты, потерянное из-за сбоя в системе электронного документооборота Социального фонда. Для этого потребовалось личное обращение челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой к председателю СФР.

Пять лет назад Татьяна осталась одна с детьми после 30 лет совместной жизни в браке. На ее иждивении остались шестеро несовершеннолетних: четыре школьника и две студентки. До 2024 года семья стабильно получала выплаты на детей, что существенно облегчало финансовую нагрузку. Однако с введением новых требований к оформлению пособий возникли сложности. В мае 2025 года женщина дважды обращалась в территориальный орган Социального фонда России с полным пакетом документов. Но оба раза получила отказ по формальной причине: «наличие в заявлении недостоверных или неполных данных». Как выяснилось позже, из-за сбоя в обновленной системе электронного взаимодействия не было видно предоставленных бумаг, несмотря на все печати и подтверждения.

Татьяна попросила помощи у председателя думского комитета по развитию гражданского общества. Яна Лантратова направила запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку, после чего ведомство вынесло предписание в пользу многодетной матери. Тогда в СФР предложили ей подать новое заявление для ускорения процесса. Вот только в этом случае женщина не получила бы компенсацию за предыдущие месяцы. Тогда депутат обратилась напрямую к руководителю фонда.

Продолжение после рекламы

В итоге СФР вынес положительное решение. Пособие в размере 100% величины прожиточного минимума на детей (более 16 тысяч рублей на каждого) назначено на период с 1 мая 2025 года по апрель 2026 года для четырех несовершеннолетних. Компенсация за просроченные месяцы будет выплачена в ближайшее время. Также в СФР извинились за произошедшее.