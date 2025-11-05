Замминистра здравоохранения Челябинской области Ванин уходит в отставку

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин покинет пост 10 ноября. Постановление об этом опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Освободить Ванина Евгения Юрьевича от должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 10 ноября. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в постановлении губернатора региона.

Ванин был назначен на пост замминистра в декабре 2019 года. В марте этого года Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды «Платье города — 2025». Пост Ванин покинул по собственному желанию.