Хемсворт старался, но это не помогло: обзор и рецензия на четвертый сезон «Ведьмака»

«Ведьмак» — американо-польский телесериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам оригинальной серии книг польского писателя Анджея Сапковского Фото: Кадр из фильма «Ведьмак. 4 сезон», реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

На платформе Netflix 30 октября 2025 года вышел долгожданный четвертый сезон сериала «Ведьмак». Новый сезон получил неоднозначные оценки: критики отметили некоторое улучшение по сравнению с третьим сезоном, однако аудитория встретила проект намного более критично. О судьбе франшизы, актерском составе и причинах провала нового сезона — подробнее в материале URA.RU.

Сериал «Ведьмак» и его место в кинематографе

«Ведьмак» представляет собой американо-польскую адаптацию цикла романов выдающегося польского писателя Анджея Сапковского, созданного в 1986 году. Франшиза охватывает не только литературный материал, но и знаменитую видеоигру «Ведьмак 3: Дикая охота» от студии CD Projekt RED, которая завоевала множество премий и разошлась тиражом свыше 60 миллионов копий. Телевизионная адаптация запущена Netflix в декабре 2019 года и практически сразу стала одним из самых просматриваемых проектов стриминг-сервиса. За первый месяц показов более 76 миллионов зрителей познакомились с миром Геральта, эльфов, чародеев и монстров.

Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу, где главный герой — ведьмак Геральт, профессиональный охотник на чудовищ с набором сверхчеловеческих способностей, приобретенным благодаря специальным мутациям. Рядом с ним развиваются две ключевые женские линии: чародейка Йеннифэр и княжна Цири, связанная с Геральтом древним пророчеством под названием «Предназначение».

Что было в предыдущих сезонах «Ведьмака»: от восторга к разочарованию

Первый сезон, вышедший в декабре 2019 года, получил сдержанно-положительные оценки. Главная заслуга принадлежала Генри Кавиллу, который личной харизмой компенсировал многочисленные недостатки сценария. Критики писали о том, что хотя мир «Ведьмака» кажется недостаточно сформировавшимся, сам Кавилл привносит в произведение отличный баланс между грубоватым юмором и правдоподобной жестокостью.

Второй сезон (декабрь 2021 года) вызвал более положительный отклик как среди критиков, так и среди зрителей. На Rotten Tomatoes он получил 94 процента от критиков, демонстрируя явное улучшение материала. Однако третий сезон (июнь-июль 2023 года) ознаменовал начало отката. Хотя финально он завоевал 79 процентов критических оценок, первые три эпизода получили всего 44 процента, фанаты активно жаловались на снижение боевого контента, смещение акцентов на интриги и второстепенных персонажей, а также значительные отклонения от первоисточника Сапковского.

Четвертый сезон «Ведьмака»: смена актера и новая стратегия





1/2 Генри Кавилл исполнял роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» до четвертого сезона Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В октябре 2022 года, задолго до выхода третьего сезона, разразилась бомба информационного характера. Генри Кавилл объявил об уходе из проекта, написав в своем сообщении: «Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон монстров и приключений, но, увы, я должен отложить свой медальон и мечи к четвертому сезону». На смену ему пришел Лиам Хемсворт, известный по фильмам киносаги «Голодные игры». Фанаты восприняли эту новость с открытым скепсисом и нескрываемым разочарованием. Социальные сети наполнились шутками о том, что Лиам всегда был в тени своего брата Криса, а теперь окажется в тени Кавилла.

Производство четвертого сезона велось параллельно с пятым, который будет последним в истории франшизы. Съемки начались в апреле 2024 года в студии Longcross в Великобритании и на натурных локациях по всей стране, завершившись в октябре. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик решила смещение фокуса: вместо того чтобы сосредотачивать внимание на Геральте, она предоставила новому актеру время на «раскачку», отодвинув его на второй план в пользу других персонажей.

Сюжет четвертого сезона «Ведьмака»: три истории вместо одной









1/3 Лиам Хемсворт исполнил роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне сериала «Ведьмак» Фото: Кадр из фильма "Ведьмак. 4 сезон", реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

После событий третьего сезона главные герои оказываются разделены войной и преследованием. Геральт бредет по разоренному Континенту с бардом Лютиком, постепенно собирая вокруг себя отряд поддержки, известный как Ганза. В эту группу входят краснолюд Золтан, экс-солдат Нильфгаарда Кагыр, дриада Мильва и таинственный вампир Регис, сыгранный Лоренсом Фишберном.

Йеннифэр тем временем собирает оставшихся в живых чародеек, чтобы противостоять Вильгефорцу и защитить Цири. Ее линия насыщена политическими интригами, боевыми сценами и попытками объединить враждующие группировки под единое командование.

Цири, под новым именем Фалька, скрывается с бандой преступников под названием Крысы. Здесь она пытается забыть свое прошлое, найти новую семью и одновременно столкнуться с собственными демонами. Ее жизнь пересекается с опасным охотником за головами Лео Бонартом в исполнении Шарлто Копли, что становится поворотной точкой ее развития.

Оценки критиков и первые впечатления от четвертого сезона «Ведьмака»

Лоуренс Фишберн, Фрейя Аллан, Лиам Хемсворт, Аня Чалотра и Джои Бейти на премьере четвертого сезона «Ведьмака» Фото: IMAGO/James Warren / www.imago-images.de / Global Look Press

Критики приняли четвертый сезон неоднозначно. На Rotten Tomatoes проект получил 60 процентов среди критиков и всего 19 процентов среди зрителей — катастрофический результат. The Guardian оценил сезон в 4 из 10 баллов. Сара Демпстер написала, что Лиам Хемсворт является «таким же харизматичным, как рекламный щит в парике» и не может служить адекватной заменой Кавиллу.

Чейз Хатчинсон из The Wrap отметил: «Там, где Кавилл привносил в персонажа личный шарм, умудряясь одновременно быть грубовато-забавным и правдоподобно жестоким, Хемсворт просто стал якорем, от которого „Ведьмак“ не может избавиться». На Metacritic сезон получил 60 баллов из 100, что находится ниже среднего уровня.

Фанаты были еще более критичны. Множество комментариев гласили: «Даже в порнопародиях сценарии лучше». Многие обвиняли создателей в полном неуважении к первоисточнику, утверждая, что сериал превратился в пародию на «Игру престолов» с худшими аспектами обеих франшиз.

Рецензия URA.RU на четвертый сезон «Ведьмака»

В сюжете сезона разворачиваются события, описанные в книгах Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера» Фото: Кадр из фильма «Ведьмак. 4 сезон», реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

Четвертый сезон начинается с попытки авторов объяснить смену актера через метанарративный прием. Старая рассказчица, излагая события прошлого, фактически пересказывает историю Геральта, позволяя зрителям адаптироваться к новому лицу. Это решение показывает осознание проблемы, однако его реализация остается поверхностной. Хемсворт быстро скрывается из кадра, уступая место другим персонажам, что лишь подтверждает глубокие проблемы в кастинге и доверии авторов к своему выбору.

Главная структурная проблема франшизы, которая сохранилась и в четвертом сезоне, состоит в ее трехчастности. Геральт, Йеннифэр и Цири действуют в полной изоляции друг от друга. Каждая линия развивается самостоятельно, и хотя авторы уверяют, что это позволяет показать различные стороны конфликта, реальность показывает противоположное. Зритель буквально смотрит три разных сериала одновременно, что создает ощущение фрагментарности. Линия Цири с Крысами работает лучше всего благодаря тому, что автономна и самозамкнута. Здесь есть собственная драматургия, развитие персонажей, понятные мотивации. Девушка, сбежавшая от своей судьбы и попавшая в преступную шайку, обретает новую семью, однако затем встречается с человеком, способным ее сломать. Эта линия производит впечатление завершенной истории, которую можно было бы показывать отдельно.

Далеко не все приняли замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта Фото: Кадр из фильма «Ведьмак. 4 сезон», реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

Йеннифэр же, напротив, трансформировалась в Мэри Сью франшизы. Она вдруг становится харизматичным лидером группы чародеек, командует боевыми операциями, принимает стратегические решения. Однако Ане Чалотре не выделили достаточного экранного времени, чтобы убедительно воплотить этот образ. Ее харизма реализуется примерно на одну третью от необходимой, что делает эту линию наименее убедительной.

Линия Геральта лишена былой остроты. Ведьмак собирает друзей, мы узнаем их истории через флешбеки, они поют, едят, смеются. Это персонажи книг, и их включение в канву приветствуется поклонниками источника, но реализация напоминает, скорее, туристический отход в горы, чем борьбу за судьбу мира. Боевые сцены ставятся достойно, спецэффекты работают без нареканий, однако самого персонажа будто нет. Он существует как функция, как инструмент повествования, но не как живой, трехмерный герой.

Попытка авторов привлечь внимание через спецэффекты и боевые последовательности частично срабатывает. Экшен в четвертом сезоне более динамичен, нежели в третьем. Магические столкновения выглядят зрелищно, столкновения чародеек с мечами содержат комический элемент, который, вероятно, был непреднамеренным. Кровь, грязь, реалистичные ранения — все это присутствует, однако служит лишь оформлением для пустого содержания.

Премьера сезона состоялась 30 октября 2025 года на Netflix Фото: Кадр из фильма «Ведьмак. 4 сезон», реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

Критическая масса проблем четвертого сезона коренится не столько в смене актера, сколько в фундаментальном непонимании авторами того, как адаптировать сложное литературное произведение для телевидения. Лорен Шмидт Хиссрик предпочитает упрощение глубине, широту охвата глубокому исследованию. Каждый персонаж получает минимум экранного времени, каждый конфликт развивается поверхностно, каждое потенциально значимое событие проскакивает в монтажной склейке.

История чудо-помощницы о вампире Регисе, который мог бы стать стержнем целого сезона, получает несколько сцен диалога. Представ появление в четвертом сезоне таких персонажей, как краснолюд Золтан и охотник Бонарт, радует фанатов литературного цикла, однако на экране они остаются по большей части проходными фигурами, лишенными той глубины и комплексности, которая делает их интересными в книгах.

Четвертый сезон — вполне боевик и приключение, он обладает динамикой и некоторым визуальным размахом. Однако это не решает главную проблему: франшиза потеряла свою душу где-то между первым и вторым сезонами. Там, где когда-то был сериал с философской глубиной, попытками исследовать мораль, судьбу и человеческую природу, теперь остался лишь очередной фэнтези-боевик, пытающийся выглядеть престижнее, чем он есть на самом деле.

Цири обладает магическими способностями, которые не в состоянии контролировать Фото: Кадр из фильма «Ведьмак. 4 сезон», реж. Сергио Мимица-Геззан, Алекс Гарсия Лопес, Триша Брок, Джереми Уэбб, Netflix

Вероятно, некоторые зрители получат удовольствие от развлекательной составляющей четвертого сезона. Для них это будет достаточно. Однако для тех, кто влюбился в сериал благодаря Кавиллу, его харизме, его явной любви к первоисточнику и его видимой борьбе против творческого упадка проекта, четвертый сезон станет разочарованием. Это сезон, в котором главный герой отодвинут на второй план, а франшиза окончательно превратилась в то, чего боялись ее поклонники.